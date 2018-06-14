От ПьюДиПая до Эль Рубиуса: 11 самых популярных видеоблогеров мира

Когда-то давно, лет 20 назад, чтобы тебя постоянно видели миллионы, нужно было покорять столицы, попасть на ТВ или в кино.

А теперь, чисто теоретически, для этого даже не нужно выходить из дома. Достаточно иметь аккаунт на ютьюбе и тонну харизмы.

И, может быть, в ближайшем будущем надпись «блогер» появится в трудовых книжках, тем более, что об этой перспективе уже спрашивают президента. Но пока, увы, у топовых ютьюберов есть только оглушительная слава, баснословные гонорары и свой «профессиональный» праздник, который отмечается 14 июня.

Про русских ютьюберов ты, наверное, и сам знаешь немало, поэтому сегодня мы собрали самые известные независимые аккаунты главного видеохостинга, чтобы ты знал их в лицо.

11. JennaMarbles (18.1 млн подписчиков)

@jennamarbles

Взяв ник Марблс в честь любимой собачки, в 2010 году 24-летняя Дженна Моури опубликовала первое видео «Как заставить людей думать, что ты хорошо выглядишь». Всего за неделю оно набрало более 5,3 млн просмотров. Помимо ютьюба автор ситуативных скетчей мелькает в клипах и американских тв-шоу, попутно продвигая свой бренд игрушечных собак Kermie Worm & Mr. Marbles, вдохновленный ее любимцами.

10. Jacksepticeye (19.2 млн подписчиков)

@jacksepticeye

Шон Уильям МакЛаклин родом из Ирландии и занимается летсплеями с 2012 года. Ник jacksepticeye он придумал, соединив два своих детских прозвища. Слава пришла к нему в 2013 году, когда 23-летний парень засветился на канале PewDiePie и получил свой первый миллион подписчиков. А где миллион, там и два. А теперь и все 19.

9. Markiplier (20.6 млн подписчиков)

@markipliergram

29-летний видеоблогер Марк Эдвард Фишбах родился на Гавайях и в основном занимается летсплеями игр в жанре «инди» и «хоррор». В свободное от съемок видео для ютьюба время, Марк создает стримы, на которых он играет в различные игры, собирая деньги для благотворительных организаций. И у него это неплохо получается — ему перевели более 3 млн долларов.

8. NigaHiga (21 млн подписчиков)

@notryanhiga

Никнейм Райана Хига на японском, в котором «нига» означает «демагогия», а не то, что ты, наверное, подумал. Свои первые шаги на ютьюб-олимп парень начал делать в 16 лет, снимая видео, в которых раскрывал рот под песни. Затем переключился на комедийные ролики, съемки независимых фильмов, и, кроме ютьюба, ты можешь, если захочешь, увидеть его в хорроре «Расскажи мне, как я умру».

7. Yuya (21.4 млн подписчиков)

@yuyacst

Марианд Кастаньеда Кастрехон — самый популярный бьюти-блогер ютьюба, которая начала краситься перед камерой в 16 лет, когда в 2009 году завела свой первый канал «lady16makeup». Еще она написала две книги о своей жизни, выпустила духи и косметику. Ах да, ее еще очень любят на ее родине в Мексике . Вроде бы все.

6. VanossGaming (23 млн подписчиков)

@vanossinstagram

Канадский игровой комментатор Эван Фонг взял свой ник в честь автомобильной системы изменения фаз газораспределения компании BMW. Наверняка у него с ней связано что-то личное. На ютьюбе он обосновался с 2011 года и свои игровые обзоры создает в виде анимационных роликов. Еще футболки и толстовки со своим логотипом продает, если тебе вдруг такую захочется.

5. ElRubiusOMG (29.6 млн подписчиков)

@elrubiuswtf

Рубена Добласа Гандерсена под ником El Rubius можно назвать настоящим «старожилом» ютьюба, который завел свой канал в 2006-м, а спустя два года начал активно заниматься летсплеями (в основном на GTA IV). Сейчас ему 28 лет, и он самый популярный испанский видеоблогер, который, помимо летсплеев, публикует влоги, челленджи, ответы на вопросы и скетчи.

4. Whinderssonnunes (29.8 млн подписчиков)

@whinderssonnunes

Виндерссон Нанес — это не ник, а настоящее имя бразильского блогера, который начал снимать комедийные видео с 2013 года, едва ему исполнилось 18 лет. Он снимает пародии, обзоры на фильмы и выступает в качестве стендап-комика. Так что если ты дружишь с португальским языком (мало ли), то обязательно оцени его тонкий бразильский юмор.

3. Dude Perfect (31 млн подписчиков)

@dudeperfect

За этим никнеймом стоит не один человек, а сразу пять: близнецы Коби и Кори Коттон, Гарретт Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони. Все они играли в одной школьной баскетбольной команде, а затем были соседями по комнате в колледже. Теперь ребята снимают различные спортивные трюки, устраивают внутренние «батлы» и активно наращивают аудиторию — число их подписчиков с начала года выросло на пять миллионов.

2. HolaSoyGerman (33.9 млн подписчиков)

@germangarmendia

Ютьюб — место настолько непредсказуемое, что на втором месте в нашем топе расположился заброшенный канал Эрмана Гармендии, который не выкладывал видео уже больше года. Однако, как ни странно, это не мешает росту числа фолловеров чилийского «ютьюбера», комика, музыканта, певца и писателя. Так, с начала 2018-го на него подписалось еще два миллиона человек. Вдруг он вернется.

1. PewDiePie (63.3 млн подписчиков)

@pewdiepie

Единственного в мире обладателя рубиновой кнопки ютьюба зовут Феликс Арвид Ульф Чельберг, но большинство знают этого 29-летнего шведа как PewDiePie. Он снимает видео уже восемь лет, получает в год от одного до 18 млн долларов, и, кстати, немного (совсем чуть-чуть) говорит по-русски.