Ещё
Почти 200 килограммов молочной продукции забрали на въездах в Ленобласть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 200 килограммов молочной продукции забрали на въездах в Ленобласть 

РИА «ФедералПресс» 14 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В международных автомобильных пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка» за последнюю неделю сотрудники изъяли 198,92 килограмма молока и молочных продуктов. Всего инспекторы пресекли 15 попыток незаконного ввоза продуктов животного происхождения в ручной клади и багаже, сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Причинами для изъятия продуктов были: отсутствие заводской упаковки, либо масса свыше пяти килограмм без ветеринарных сертификатов и разрешения на ввоз от Россельхознадзора. Всю задержанную молочную продукцию вернули в Финляндию.
Напомним, что неделю назад в Ленобласти уничтожили 21 тонну испанского шпика. Тогда продукт был изъят Россельхознадзором за то, что его описание в документах не соответствовало действительности: шпик пытались выдать за кокосовую субстанцию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На реке Китой в Иркутской области были найдены погибшие туристы, которые пропали накануне «Выходные испорчены»: туристы жалуются на мазут на пляжах южного берега Крыма Два района Красноярска останутся без воды до конца недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть579
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение