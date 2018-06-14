Почти 200 килограммов молочной продукции забрали на въездах в Ленобласть 

В международных автомобильных пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка» за последнюю неделю сотрудники изъяли 198,92 килограмма молока и молочных продуктов. Всего инспекторы пресекли 15 попыток незаконного ввоза продуктов животного происхождения в ручной клади и багаже, сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Причинами для изъятия продуктов были: отсутствие заводской упаковки, либо масса свыше пяти килограмм без ветеринарных сертификатов и разрешения на ввоз от Россельхознадзора. Всю задержанную молочную продукцию вернули в Финляндию.
Напомним, что неделю назад в Ленобласти уничтожили 21 тонну испанского шпика. Тогда продукт был изъят Россельхознадзором за то, что его описание в документах не соответствовало действительности: шпик пытались выдать за кокосовую субстанцию.