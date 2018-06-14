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Молодая американка застряла в выхлопной трубе пикапа на музыкальном фестивале
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Молодая американка застряла в выхлопной трубе пикапа на музыкальном фестивале 

Вести.Ru 14 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Посетительница фестиваля кантри-музыки Winstock в американском штате Миннесота умудрилась застрять головой в выхлопной трубе пикапа, сообщает The Sacramento Bee. Спасение 19-летней Кейтлин Стром, которая посчитала инцидент забавным, сняли на видео.
В затруднительную ситуацию молодая американка попала в минувшие выходные, когда, как она сама уверяет, веселилась с друзьями в Уинстеде, где и проходил фестиваль. В какой-то момент ей стало интересно, пройдет ли ее голова в выхлопную трубу тюнингованного пикапа, припаркованного на поляне. Пройти-то голова прошла, вот только высунуть ее без посторонней помощи девушка не смогла.
В неловком во всех смыслах положении Кейтлин провела порядка 45 минут, пока пожарные не решились спилить часть выхлопной трубы, чтобы потом разжать ее. После вызволения выяснилось, что девушка была пьяна, как, впрочем, и ее приятели, и многие другие несовершеннолетние посетители.
Фестивальный настрой сыграл свою роль — ни пожарные, ни владелец пикапа не взяли с Кейтлин денег за ее шалость. Сама же она стала крайне популярной в Сети после публикации ролика, хотя и узнала из комментариев много нового о себе.
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