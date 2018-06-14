Кататься на лодках по Дону в дни матчей ЧМ запрещено 

Первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев в ходе пресс-конференции рассказал о ограничении движения маломерных судов в акватории Дона. Действует запрет только в дни проведения матчей: 17, 20, 23 и 26 июня, а также 2 июля.
"Запрет на движение маломерных судов в акватории города Ростова будет осуществляться только в дни проведения матчей: от Ворошиловского моста до восточной части Зеленого острова", в остальные дни эксплуатация будет осуществлять в соответствии с правилами судовождения", — сообщил Кондратьев.
Также он напомнил, что в дни матчей на «Ростов-Арене» периметр реки будут патрулировать 200 сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. Они будут обеспечивать безопасность, в штате есть даже водолазы.