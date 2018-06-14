Кататься на лодках по Дону в дни матчей ЧМ запрещено

"Запрет на движение маломерных судов в акватории города Ростова будет осуществляться только в дни проведения матчей: от Ворошиловского моста до восточной части Зеленого острова", в остальные дни эксплуатация будет осуществлять в соответствии с правилами судовождения", — сообщил Кондратьев.

Также он напомнил, что в дни матчей на «Ростов-Арене» периметр реки будут патрулировать 200 сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. Они будут обеспечивать безопасность, в штате есть даже водолазы.