С миру по нитке: ещё один претендент на Суперсерию, Юбэнк работает с Мэйуэзером

— 28 июля в Лондоне ( Великобритания ) в андеркарде битвы супертяжей (свыше 90,7 кг) Диллиана Уайта (23-1, 17 КО) и Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) состоятся следующие поединки: чемпионка IBF/WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) ирландка Кэти Тейлор (9-0, 4 КО) встретится с американкой

Кимберли Коннор (13-3-2, 5 КО), боец первого среднего веса (до 69,9 кг) британец Келл Брук (37-2, 26 КО) подерётся с безвестным канадцем Брэндоном Куком (20-1, 13 КО), проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Джошуа Буатси (6-0, 4 КО) из Британии встретится с соотечественником

Рикки Саммерсом (15-1, 5 КО), полусредневес (до 66,7 кг) британец Конор Бенн (12-0, 9 КО) попытается в реванше чуть убедительнее побить француза

Седрика Пейно (6-5-3, 4 КО), а соперник казахстанского топ-проспекта полусреднего веса (до 66,7 кг) Данияра Елеусинова (2-0, 1 КО) пока что неизвестен. Отметим, шоу будет показано в Британии по платной системе PPV.

— Как сообщает Ring TV, генеральный директор промоутерской компании RingStar Патрик Фэррелл предложил организаторам турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) своего бойца, чемпиона IBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) Майкла Дасмариньяса (28-2, 19 КО) из Филиппин . «Считаю, парень обязан принять участие в проекте, так как он однозначно один из топ-5 лучших бойцов дивизиона», — цитирует источник Фэррелла.

— По сообщению

ТАСС , бронзовый призёр ОИ-2016 россиянин Владимир Никитин подтвердил, что подписал контракт с промоутером Бобом Арумом (Top Rank Promotions) и нацелен вскоре провести реванш с ирландцем Майклом Конланом (7-0, 5 КО), выступающим во втором полулёгком весе (до 59 кг) — победа россиянина в 1/4 финала ОИ над ирландцем выглядела несколько спорной. «Я официально подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Дебют пройдёт 14 июля, думаю, через четыре боя у нас будет реванш», — цитирует источник проспекта.

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— По данным Bokser.org, британский суперсредневес (до 76,2 кг) Крис Юбэнк-младший (26-2, 20 КО) пребывает в США , где тренируется под началом Флойда Мэйуэзера-старшего. Источник предполагает, что сотрудничество станет постоянным.

— 22 июня в Детройте (штат Мичиган, США) состоится масштабное шоу от промоутера Дмитрия Салиты (Salita Promotions). В главном событии состоятся два чемпионских поединка среди женщин. Американка Кларесса Шилдс (5-0, 2 КО) и костариканка

Хэнна Гэбриелс (18-1-1, 11 КО) разыграют вакантные титулы IBF и WBA в среднем весе (до 72,6 кг). А уроженка Казахстана Кристина Хаммер (22-0, 10 КО) попытается защитить титулы WBC и WBO от посягательств

Тори Нельсон (17-1-3, 2 КО) из США. Ожидается, что вскоре Шилдс и Хаммер определят абсолютную чемпионку дивизиона в очной схватке.

В андеркарде россиянин Умар Саламов (20-1, 15 КО) и американец

Брайан Ховард (13-1, 10 КО) разыграют вакантный титул IBF North American в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), суперлегковес (до 63,5 кг) Бахтияр Эюбов (13-0, 11 КО) из Казахстана встретится с Николасом Гивхэном (21-1-1, 11 КО) из США, российский полутяжеловес (до 79,4 кг) Асламбек Идигов (12-0, 5 КО) встретится с американцем

Джеймсом Бэллардом (10-1, 3 КО), а российский супертяж (свыше 90,7 кг) Апти Давтаев (14-0-1, 13 КО) подерётся с джорнименом

Кори Фелпсом (16-10-1, 8 КО) из США.

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