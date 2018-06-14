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400 кг фруктов и ягод сомнительного происхождения уничтожили в Кургане
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400 кг фруктов и ягод сомнительного происхождения уничтожили в Кургане 

АиФ 14 июня 2018
Фото: АиФ
Яблоки, нектарины, персики, абрикосы и землянику общим весом почти 400 кг уничтожили в Кургане из-за неясного происхождения, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.
Установлено, что фрукты попали на территорию Курганской области из Казахстана, однако выяснить, в какой стране они были выращены и собраны, не представляется возможным. В соответствии с требованиями законодательства груз уничтожили, процедуру провели на Шуховском полигоне.
В отношении перевозчика, доставившего фрукты, заведено административное дело.
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