400 кг фруктов и ягод сомнительного происхождения уничтожили в Кургане 

Яблоки, нектарины, персики, абрикосы и землянику общим весом почти 400 кг уничтожили в Кургане из-за неясного происхождения, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.
Установлено, что фрукты попали на территорию Курганской области из Казахстана, однако выяснить, в какой стране они были выращены и собраны, не представляется возможным. В соответствии с требованиями законодательства груз уничтожили, процедуру провели на Шуховском полигоне.
В отношении перевозчика, доставившего фрукты, заведено административное дело.