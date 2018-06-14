500 спортсменов переплывут Селигер 

1 июля 2018 года на озере Селигер состоится второй массовый заплыв на открытой воде Seliger Swim, в рамках которого 500 спортсменов массово переплывут один из самых живописных российских водоемов.
Seliger Swim — единственные в России соревнования на открытой воде, предлагающие спортсменам дистанцию в 10 км с пересечением естественного водоема из одной точки в другую. Участники преодолеют вплавь расстояние от Нило-Столобенской Пустыни мимо острова Городомля и Житенного Богородицкого женского монастыря до пляжа в Осташкове. Также отдельные гонки пройдут на дистанциях в 1 милю и 5 км.
Поскольку Селигер представляет собой систему озер, связанных между собой короткими широкими протоками, то пловцам предстоит столкнуться с непредсказуемыми течениями и резкой сменой температур воды. Также участникам необходимо будет проявить навыки ориентирования на открытой воде и внимательно следить за траекторией: небольшое отклонение от курса может значительно удлинить маршрут.
Участники соревнования — не только профессионалы, но и любители данного вида спорта. Подробнее о том, как присоединиться в заплыву, можно узнать на официальном сайте мероприятия x-waters.com.
Заплыв Seliger Swim является одним из этапов международной плавательной серии X-Waters. В 2018 году соревнования также проходят в районе Керченского пролива, на Южном Урале, на Байкале, в Нижнем Новгороде на Волге, в Санкт-Петербурге, в Териберке, на Севане и в Австрии. Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять российских и зарубежных любителей плавания и развивать спортивный туризм.