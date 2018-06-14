Российские туристы попались с 200 кг «санкционки»

Туристы пытались провести через российско‐финскую границу 198,9 килограмма молочной продукции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс‐службу регионального управления Россельхознадзора.

Товар изъяли за нарушения требований ветеринарного законодательства — масса продуктов превышала пять килограммов и ввозилась без ветеринарных сертификатов и разрешения ведомства. Туристы пытались ввести сыр и йогурты.

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За прошедшую неделю пограничники выявили 15 попыток нелегального ввоза продуктов в Россию в багаже туристов на международных автомобильных пропускных пунктах «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка».