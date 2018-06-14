Российские туристы попались с 200 кг «санкционки» 

Туристы пытались провести через российско‐финскую границу 198,9 килограмма молочной продукции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс‐службу регионального управления Россельхознадзора.
Товар изъяли за нарушения требований ветеринарного законодательства — масса продуктов превышала пять килограммов и ввозилась без ветеринарных сертификатов и разрешения ведомства. Туристы пытались ввести сыр и йогурты.
Источник фото: Telegram
За прошедшую неделю пограничники выявили 15 попыток нелегального ввоза продуктов в Россию в багаже туристов на международных автомобильных пропускных пунктах «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка».
Сотрудники Уссурийской таможни изъяли из багажа туриста из КНР два настенных светильника начала XX века и жаровый самовар конца XIX — начала XX века. Предметы признали культурными ценностями.