Ещё
Российские туристы попались с 200 кг «санкционки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские туристы попались с 200 кг «санкционки» 

360tv.ru 14 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Туристы пытались провести через российско‐финскую границу 198,9 килограмма молочной продукции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс‐службу регионального управления Россельхознадзора.
Товар изъяли за нарушения требований ветеринарного законодательства — масса продуктов превышала пять килограммов и ввозилась без ветеринарных сертификатов и разрешения ведомства. Туристы пытались ввести сыр и йогурты.
Источник фото: Telegram
За прошедшую неделю пограничники выявили 15 попыток нелегального ввоза продуктов в Россию в багаже туристов на международных автомобильных пропускных пунктах «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка».
Сотрудники Уссурийской таможни изъяли из багажа туриста из КНР два настенных светильника начала XX века и жаровый самовар конца XIX — начала XX века. Предметы признали культурными ценностями.
360tv.ru: последние новости
Голая девушка устроила танцы на набережной Новороссийска «Закройте рты»: мать Овечкина ответила хейтерам сына Мария Захарова поплавала с дельфинами в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть577
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение