Ещё
К чему привела любовь рыбы и голубя: китайские рыбаки выловили мутанта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К чему привела любовь рыбы и голубя: китайские рыбаки выловили мутанта 

Sputnik Узбекистан 14 июня 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
Как пишет издание Mirror, сняв рыбу на мобильные телефоны, рыбаки пожалели рыбу и отпустили ее обратно в реку. Смотрите на видео, как выглядит необычный представитель фауны.
Sputnik Узбекистан: последние новости
Forbes назвал самого богатого человека планеты: это уже не Билл Гейтс Снежный коллапс: "Аэрофлот" отменил 20 рейсов из Москвы и обратно Пентагон сообщил, когда американские войска уйдут из Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть577
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение