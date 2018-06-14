К чему привела любовь рыбы и голубя: китайские рыбаки выловили мутанта

Как пишет издание Mirror, сняв рыбу на мобильные телефоны, рыбаки пожалели рыбу и отпустили ее обратно в реку. Смотрите на видео, как выглядит необычный представитель фауны.