В Пуровском районе рыбалка закончилась трагедией

В Пуровском районе утонул мужчина 1968 года рождения.

Его тело обнаружили в 100 метрах от берега. О его исчезновении сообщил приятель, который 10 июня отвез пропавшего на рыбалку на Суторминское месторождение. Через два дня вернулся за рыбаком, но на месте его не оказалось. Мужчина ещё раз вернулся к месту рыбалки, но сам обнаружить его не смог. На место вызова прибыла аварийно-спасательная служба, и тело рыбака нашли. По предварительным данным, он утонул.