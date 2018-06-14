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В Пуровском районе рыбалка закончилась трагедией
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В Пуровском районе рыбалка закончилась трагедией 

ИА Север-Пресс 14 июня 2018
В Пуровском районе утонул мужчина 1968 года рождения.
Его тело обнаружили в 100 метрах от берега. О его исчезновении сообщил приятель, который 10 июня отвез пропавшего на рыбалку на Суторминское месторождение. Через два дня вернулся за рыбаком, но на месте его не оказалось. Мужчина ещё раз вернулся к месту рыбалки, но сам обнаружить его не смог. На место вызова прибыла аварийно-спасательная служба, и тело рыбака нашли. По предварительным данным, он утонул.
Эту информацию корреспонденту ИА «Север-Пресс» официальные источники не прокомментировали.
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