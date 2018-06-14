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Пермяки сняли на видео фонтан из горячей воды в центре Перми
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Пермяки сняли на видео фонтан из горячей воды в центре Перми 

АиФ Пермь 14 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
Пермяки сняли на видео и выложили в социальные сети паровой фонтан. Как выяснилось, на улице Пермской в районе дома № 128 идут ремонтные работы на теплосети.
«Проходят плановые работы по замене задвижек. На видео попал один из рабочих моментов. Ничего страшного не произошло. Такое бывает при переключении с одной задвижки на другую. Холодная погода только усилила эффект и пара оказалось больше, чем бывает обычно», — пояснили в пресс-службе ПСК.
Часть работ на теплосети выполнили ещё до дня города. А часть оставили на 14 число.
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