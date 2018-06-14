Пермяки сняли на видео фонтан из горячей воды в центре Перми

Пермяки сняли на видео и выложили в социальные сети паровой фонтан. Как выяснилось, на улице Пермской в районе дома № 128 идут ремонтные работы на теплосети.

«Проходят плановые работы по замене задвижек. На видео попал один из рабочих моментов. Ничего страшного не произошло. Такое бывает при переключении с одной задвижки на другую. Холодная погода только усилила эффект и пара оказалось больше, чем бывает обычно», — пояснили в пресс-службе ПСК.

Часть работ на теплосети выполнили ещё до дня города. А часть оставили на 14 число.