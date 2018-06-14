Ещё
Прохожие спасли мужчину от гибели в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прохожие спасли мужчину от гибели в Калининграде 

360tv.ru 14 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
Сотрудники Росгвардии и очевидцы спасли жизнь нетрезвому 42‐летнему жителю Калининграда, который упал в ров с водой. Об этом сообщило ИА Nation News.
Пьяный мужчина 13 июня уснул на ограждающем ров бордюре недалеко от Южного парка. Он стал ворочаться и случайно упал в воду. Помощь местному жителю оказали неравнодушные прохожие и сотрудники Росгвардии. Позже пострадавшего с сотрясением головного мозга, закрытым переломом бедра и ушибом шейного отдела позвоночника доставили в больницу.
Жителя Москвы доставили в городскую клиническую больницу с травмой полового члена. По словам пострадавшего, его избила знакомая.
360tv.ru: последние новости
Голая девушка устроила танцы на набережной Новороссийска «Закройте рты»: мать Овечкина ответила хейтерам сына Мария Захарова поплавала с дельфинами в Сочи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть577
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение