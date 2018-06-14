Прохожие спасли мужчину от гибели в Калининграде

Сотрудники Росгвардии и очевидцы спасли жизнь нетрезвому 42‐летнему жителю Калининграда , который упал в ров с водой. Об этом сообщило ИА Nation News.

Пьяный мужчина 13 июня уснул на ограждающем ров бордюре недалеко от Южного парка. Он стал ворочаться и случайно упал в воду. Помощь местному жителю оказали неравнодушные прохожие и сотрудники Росгвардии. Позже пострадавшего с сотрясением головного мозга, закрытым переломом бедра и ушибом шейного отдела позвоночника доставили в больницу.