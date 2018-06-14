Россельхознадзор предотвратил провоз 200 кг молочной продукции из Финляндии 

У российских туристов изъяли около 200 килограммов молочных продуктов, а после вернули в Финляндию, так как не были соблюдены требования ветеринарного законодательства, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Попытки незаконного ввоза молока и молочных продуктов в ручной клади и багаже пассажиров и туристов произошли 15 раз в течение недели.
Инспекторы были вынуждены забрать продукцию, так как товары ввозили без заводской упаковки, кроме того масса ввозимой продукции превышала пять килограммов.
У туристов не было ветсертификатов на ввоз продуктов.