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Россельхознадзор предотвратил провоз 200 кг молочной продукции из Финляндии
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Россельхознадзор предотвратил провоз 200 кг молочной продукции из Финляндии 

АиФ Санкт-Петербург 14 июня 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
У российских туристов изъяли около 200 килограммов молочных продуктов, а после вернули в Финляндию, так как не были соблюдены требования ветеринарного законодательства, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Попытки незаконного ввоза молока и молочных продуктов в ручной клади и багаже пассажиров и туристов произошли 15 раз в течение недели.
Инспекторы были вынуждены забрать продукцию, так как товары ввозили без заводской упаковки, кроме того масса ввозимой продукции превышала пять килограммов.
У туристов не было ветсертификатов на ввоз продуктов.
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