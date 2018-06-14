Рыбаков обрел партию и выдвинут в кандидаты в губернаторы

Депутат Орловского областного Совета Виталий Рыбаков 14 июня выдвинут на пост главы региона президиумом Российского общенародного Союза, сообщает «Орелград».

Политик объяснил выбор союзников тем, что «ЕР» , «СР», ЛДПР «готовят постановочные выборы». Виталий Рыбаков намерен вступить в РОС. По его словам, скоро «оживет» региональное отделение партии.

Все желающие возглавить субъект должны заявить о себе до 26 июня. Чтобы дойти до голосования, кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр и заручиться поддержкой как минимум 176 муниципальных депутатов и глав районов.

Напомним, в 2014 году Виталий Рыбаков шел на выборы губернатора от Народной партии России . Однако в статусе кандидата пробыл немногим больше месяца. Выдвижение было отменено.

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