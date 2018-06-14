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Рыбаков обрел партию и выдвинут в кандидаты в губернаторы
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Рыбаков обрел партию и выдвинут в кандидаты в губернаторы 

РИА 57 14 июня 2018
Фото: РИА 57
Депутат Орловского областного Совета Виталий Рыбаков 14 июня выдвинут на пост главы региона президиумом Российского общенародного Союза, сообщает «Орелград».
Политик объяснил выбор союзников тем, что «ЕР», «СР», ЛДПР «готовят постановочные выборы». Виталий Рыбаков намерен вступить в РОС. По его словам, скоро «оживет» региональное отделение партии.
Первым кандидатом на пост главы Орловской области избирком зарегистрировал 9 июня врио губернатора Андрея Клычкова. Субъект выдвижения — реготделение КПРФ.
Все желающие возглавить субъект должны заявить о себе до 26 июня. Чтобы дойти до голосования, кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр и заручиться поддержкой как минимум 176 муниципальных депутатов и глав районов.
Напомним, в 2014 году Виталий Рыбаков шел на выборы губернатора от Народной партии России. Однако в статусе кандидата пробыл немногим больше месяца. Выдвижение было отменено.
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