В Балакове участников фестиваля клубники угостят 17-метровым пирогом

В Балакове 17 июня пройдет традиционный, юбилейный фестиваль клубники.

О программе фестиваля и как на него попасть рассказали сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в «КП-Саратов» организаторы.

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская отметила, что жители и гости районного центра узнают, чем отличаются друг от друга разные сорта клубники, смогут попробовать разные уникальные блюда клубничного королевства. В праздничной программе — мастер-классы лучших кулинаров и рукодельниц, мастеров народных искусств, шоу световых барабанов, лотерея, виртуальная экскурсия по городу.

Но главное, что гости смогут попробовать самый большой клубничный пирог, длиной в 17 метров. Кондитерское изделие весит более 100 кг.

Также в райцентре будет работать 45 сувенирных лавок из Казани , Тулы, Тольятти Пензы и других городов.

По словам замглавы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Татьяны Калининой, на мероприятии пройдет традиционный конкурс по выбору главной клубничной дамы — принцессы Виктории.

— Клубничную принцессу выберут 16 июня, и 17 июня, на открытии фестиваля она со свитой будет встречать гостей, — сказала замглавы.