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В Балакове участников фестиваля клубники угостят 17-метровым пирогом
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В Балакове участников фестиваля клубники угостят 17-метровым пирогом 

Новости Саратова 14 июня 2018
Фото: Новости Саратова
В Балакове 17 июня пройдет традиционный, юбилейный фестиваль клубники.
О программе фестиваля и как на него попасть рассказали сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в «КП-Саратов» организаторы.
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская отметила, что жители и гости районного центра узнают, чем отличаются друг от друга разные сорта клубники, смогут попробовать разные уникальные блюда клубничного королевства. В праздничной программе — мастер-классы лучших кулинаров и рукодельниц, мастеров народных искусств, шоу световых барабанов, лотерея, виртуальная экскурсия по городу.
Но главное, что гости смогут попробовать самый большой клубничный пирог, длиной в 17 метров. Кондитерское изделие весит более 100 кг.
Также в райцентре будет работать 45 сувенирных лавок из Казани, Тулы, Тольятти, Пензы и других городов.
По словам замглавы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Татьяны Калининой, на мероприятии пройдет традиционный конкурс по выбору главной клубничной дамы — принцессы Виктории.
— Клубничную принцессу выберут 16 июня, и 17 июня, на открытии фестиваля она со свитой будет встречать гостей, — сказала замглавы.
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