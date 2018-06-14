Школьника из Чусового наградили за спасение тонущего ребёнка

Перми главный федеральный инспектор Сергей Половников наградил 17-летнего героя из Чусового Даниила Женина. В августе 2016 года школьник спас из воды тонущего ребёнка, который уже не подавал признаков жизни.

Дети увидели в воде что-то похожее на мешок, а когда из любопытства подплыли поближе, обнаружили, что это ребёнок. Он уже не дышал, но Даниил быстро вытащил его на берег, и это сыграло решающую роль в спасении.

На берег уже сбегались люди, и среди них оказался бывший пожарный. Благодаря профессиональным навыкам он смог привести тонувшего в чувства.

За спасение тонущего в реке Даниилу вручили нагрудный знак и символ Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».