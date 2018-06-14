Школьника из Чусового наградили за спасение тонущего ребёнка 

В Перми главный федеральный инспектор Сергей Половников наградил 17-летнего героя из Чусового Даниила Женина. В августе 2016 года школьник спас из воды тонущего ребёнка, который уже не подавал признаков жизни.
Дети увидели в воде что-то похожее на мешок, а когда из любопытства подплыли поближе, обнаружили, что это ребёнок. Он уже не дышал, но Даниил быстро вытащил его на берег, и это сыграло решающую роль в спасении.
На берег уже сбегались люди, и среди них оказался бывший пожарный. Благодаря профессиональным навыкам он смог привести тонувшего в чувства.
За спасение тонущего в реке Даниилу вручили нагрудный знак и символ Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
В этот же день в приёмной Президента РФ в Пермском крае наградили и других школьников, участников акции «Мы — граждане России!». В рамках акции 14-летние подростки присылали рассказы о себе и личных успехах, а также видеоролики.