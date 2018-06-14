Ещё
Тело неизвестного мужчины обнаружено на берегу Оки в Павлове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело неизвестного мужчины обнаружено на берегу Оки в Павлове 

Newsroom24 14 июня 2018
Фото: Newsroom24
Тело неизвестного мужчины обнаружено недалеко от берега реки Ока в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Тело было обнаружено 12 июня в 4 метрах от берега реки Оки около улицы Марачево. Правоохранители просят нижегородцев оказать помощь в опознании погибшего. Рост погибшего 165-170 см. У него золотые зубы — четыре на верхней и один на нижней челюстях. На левой руке — командирские механические часы.
На погибшем мужчине надет коричневый утепленный костюм, куртка с искусственным меховым воротником, камуфляжный костюм цвета хаки, теплые шерстяные носки.
Информацию о личности мужчины можно сообщить по номерам 8 910 791 37 24, (831 71) 213 35 или (02).
Newsroom24: последние новости
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области Освободился от воды последний участок автодороги в Нижегородской области Самое вкусное пиво определило Роскачество перед ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть585
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение