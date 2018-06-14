Тело неизвестного мужчины обнаружено на берегу Оки в Павлове

Тело неизвестного мужчины обнаружено недалеко от берега реки Ока в Павлове Нижегородской области . Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Тело было обнаружено 12 июня в 4 метрах от берега реки Оки около улицы Марачево. Правоохранители просят нижегородцев оказать помощь в опознании погибшего. Рост погибшего 165-170 см. У него золотые зубы — четыре на верхней и один на нижней челюстях. На левой руке — командирские механические часы.

На погибшем мужчине надет коричневый утепленный костюм, куртка с искусственным меховым воротником, камуфляжный костюм цвета хаки, теплые шерстяные носки.

Информацию о личности мужчины можно сообщить по номерам 8 910 791 37 24, (831 71) 213 35 или (02).