Ещё
В озере под Багратионовском массово погибла рыба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В озере под Багратионовском массово погибла рыба 

Клопс.Ru 14 июня 2018
В посёлке Долгоруково Багратионовского района берега озера Щучка усыпаны мёртвой рыбой. Об этом «Клопс» сообщила местная жительница Галина в среду, 13 июня.
"Как только в озере начали спускать воду, рыба вся задохнулась в иле, и сейчас горы её лежат вокруг водоёма", — уточнила Галина.
Как пояснили «Клопс» в администрации Багратионовского района, сейчас из озера убирают ил, сор, гниющую растительность и другие загрязнения. В ближайшее время бригада рабочих приступит к очистке берегов и дна. Затем озеро вновь наполнят водой и запустят новую рыбу.
Руководитель регионального отделения общественной организации «Зелёный патруль» Олег Иванов отметил, что такой способ очистки водоёмов является весьма распространённым.
"Для того чтобы очистить озеро, там нужно как минимум спустить воду, чтобы произвести необходимые манипуляции", — пояснил эколог.
Ранее сообщалось о том, что в Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за мёртвой рыбы на побережье Куршской косы.
Клопс.Ru: последние новости
В Южном парке Калининграда сотрудники Росгвардии спасли пьяного мужчину, упавшего в ров с водой Стадион "Калининград" сняли со спутника "Будет жарко": глава Янтарного опубликовал проморолик открытия пляжного сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть585
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение