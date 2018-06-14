В озере под Багратионовском массово погибла рыба

В посёлке Долгоруково Багратионовского района берега озера Щучка усыпаны мёртвой рыбой. Об этом «Клопс» сообщила местная жительница Галина в среду, 13 июня.

"Как только в озере начали спускать воду, рыба вся задохнулась в иле, и сейчас горы её лежат вокруг водоёма", — уточнила Галина.

Как пояснили «Клопс» в администрации Багратионовского района, сейчас из озера убирают ил, сор, гниющую растительность и другие загрязнения. В ближайшее время бригада рабочих приступит к очистке берегов и дна. Затем озеро вновь наполнят водой и запустят новую рыбу.

Руководитель регионального отделения общественной организации «Зелёный патруль» Олег Иванов отметил, что такой способ очистки водоёмов является весьма распространённым.

"Для того чтобы очистить озеро, там нужно как минимум спустить воду, чтобы произвести необходимые манипуляции", — пояснил эколог.