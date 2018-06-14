Американцы подняли в воздух самый большой бумажный самолет на планете

Жители американского города Фичберга в штате Массачусетс подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Его длина равна 20 метрам, сообщили «Известия»

Отмечается, что церемония состоялась в местном аэропорту. Чтобы поднять весящую около тонны конструкцию, пришлось использовать кран. Целью проекта стало привлечение внимания к Фичбергу как центру бумажной промышленности.

Создатель самолета, художник Джерри Бек, попросил представителей Книги рекордов Гиннесса зафиксировать его творение. Прежде подобное достижение принадлежало Брауншвейгскому технологическому институту, запустившему бумажный самолет длиной 18,21 метра.

В Книгу рекордов Гиннесса может попасть и французский пловец, решивший в свои 50 лет переплыть Тихий океан.