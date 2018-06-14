Вершки и корешки: акула съела большую часть улова американских рыбаков

Более 15 минут ушло у группы молодых людей на выуживание крупного желтоперого тунца, но на их беду уловом пришлось поделиться с беспардонной тигровой акулой, испортившей рыболовецкий праздник. Неожиданную разделку добычи сняли на видео.

Эти кадры были сделаны днем 9 июня в нескольких километрах от побережья Большого острова на Гавайях. Четверо американцев арендовали лодку и отправились на поиски тунца — заветной цели многих туристов.

"Мы зацепили огромного тунца. На то, чтобы подтянуть его к лодке, у нас четверых ушло никак не меньше 15 минут. Но когда мы уже были готовы поднять рыбу на борт, рядом появилась тигровая акула", — рассказал автор ролика.

На помощь молодым людям поспешил капитан лодки, но к тому моменту, когда он подцепил багром тунца и понял его на борт, акула съела половину улова. Изначальный вес рыбы, по оценке владельца судна, составлял не менее 63 килограммов, а ее стоимость — порядка 1 тысячи долларов.

Огорченные рыбаки до позднего вечера пытались восполнить утрату, но удача им больше не улыбнулась.