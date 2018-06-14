Суд запретил производство бутилированной воды, экспортируемой в КНР

Слюдянский районный суд выступил по поводу соответствия качества воды, разливаемой непосредственно из Байкала.

Судом установлено, что компания ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» занималась розливом и бутилированием питьевой воды на производственных цехах,. Забор воды производился непосредственно из озера Байкал. Далее продукция экспортировалась в КНР

В ходе проверки выяснилось, что розлив происходил а. Суд установил, что данная вода не соответствует нормам законодательства и создает опасность причинения вреда здоровью неопределенного круга лиц в будущем. Решение вынесено соответствующее — деятельность предприятия по розливу воды запрещена.

Известно, что ответчик попытался обжаловать решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, изучив материалы дела, а также заслушав объяснения прокурора и представителя ответчика, оставила решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения.