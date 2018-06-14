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Суд запретил производство бутилированной воды, экспортируемой в КНР
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Суд запретил производство бутилированной воды, экспортируемой в КНР 

АиФ Иркутск 14 июня 2018
Фото: АиФ Иркутск
Слюдянский районный суд выступил по поводу соответствия качества воды, разливаемой непосредственно из Байкала.
Судом установлено, что компания ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» занималась розливом и бутилированием питьевой воды на производственных цехах,. Забор воды производился непосредственно из озера Байкал. Далее продукция экспортировалась в КНР.
В ходе проверки выяснилось, что розлив происходил а. Суд установил, что данная вода не соответствует нормам законодательства и создает опасность причинения вреда здоровью неопределенного круга лиц в будущем. Решение вынесено соответствующее — деятельность предприятия по розливу воды запрещена.
Известно, что ответчик попытался обжаловать решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, изучив материалы дела, а также заслушав объяснения прокурора и представителя ответчика, оставила решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения.
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