В Воронеже собрались акулы пера со всей страны и близлежащего зарубежья 

В городе сегодня стартовал Воронежский открытый медиафорум.
Акулы пера со всей страны и близлежащего зарубежья — в городе сегодня стартовал Воронежский открытый медиафорум. Ежегодное событие уже седьмое по счёту. Печать, интернет, радио и телевидение — мероприятие собрало несколько сотен специалистов медиаотрасли.
В числе спикеров сегодня выступят представители Минкомсвязи, Союза журналистов, Государственной думы, а также интернет-изданий, например, «Медузы». Это, своего рода, площадка для обмена опытом — здесь журналисты и другие представители медиа обсуждают перспективы развития СМИ и их возможности. Например, эксперты спорят по поводу будущего печатных изданий — долго ли осталось им существовать или все они скоро уйдут в интернет. — Конечно, они должны быть в печатном виде. Потому что миллионы наших бабушек и дедушек не понимают, что такое интернет. А утром свежая газета для них, это очень важно. Поэтому газеты, конечно, останутся. И региональное радио и телевидение тоже останутся, — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.