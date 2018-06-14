В Воронеже собрались акулы пера со всей страны и близлежащего зарубежья

В городе сегодня стартовал Воронежский открытый медиафорум.

Акулы пера со всей страны и близлежащего зарубежья — в городе сегодня стартовал Воронежский открытый медиафорум. Ежегодное событие уже седьмое по счёту. Печать, интернет, радио и телевидение — мероприятие собрало несколько сотен специалистов медиаотрасли.