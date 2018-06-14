Сотрудники псковской рыбоохраны за неделю изъяли более 30 кг рыбы 

Госинспекторы рыбоохраны выявили за прошедшую неделю 264 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 588 950 рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия выявлено 66 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 130 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 70,5 тыс. рублей, изъято 10 кг водных биоресурсов, 63 незаконных орудия лова и 5 транспортных средств.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выявлено 55 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 100,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 162,9 тыс. рублей, изъято 8 кг водных биоресурсов, 28 незаконных орудий лова и 12 транспортных средств.
Сотрудниками рыбоохраны по Вологодской области выявлено 32 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 44 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 26,5 тыс. рублей, изъято 50 кг водных биоресурсов и 12 незаконных орудий лова.
Госинспекторами по Псковской области выявлено 23 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 33,3 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 11,8 тыс. рублей, изъято 30,4 кг водных биоресурсов, 15 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства.
В Новгородской области за отчетный период выявлено 14 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, изъято 3,3 кг водных биоресурсов, 2 незаконных орудия лова и 2 транспортных средства.
Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Архангельской области выявлено 42 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 270,05 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 53,3 тыс. рублей, изъято 16,6 кг водных биоресурсов, 63 незаконных орудия лова и 4 транспортных средства.
В Республике Коми выявлено 32 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 11 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 11 тыс. рублей, изъято 9 кг водных биоресурсов, 79 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства.