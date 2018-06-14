Триумфаторов первенства Европы поздравят в Академии борьбы

Завтра, 15 июня, в 12:00 в конференц-зале краевой Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили (ул. Марковского, 88) состоится чествование победителей и призеров первенства Европы по спортивной борьбе.