Ещё
Триумфаторов первенства Европы поздравят в Академии борьбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Триумфаторов первенства Европы поздравят в Академии борьбы 

Советский спорт 14 июня 2018
Завтра, 15 июня, в 12:00 в конференц-зале краевой Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили (ул. Марковского, 88) состоится чествование победителей и призеров первенства Европы по спортивной борьбе.
Соревнования среди юниоров до 23 лет проходили в Стамбуле (Турция) с 4 по 10 июня. От Красноярского края в составе сборной команды России выступали пятеро спортсменов: борцы вольного стиля Начын Куулар (65 кг), Ханум Велиева (68 кг) и Кристина Шумова (76 кг) и борцы греко-римского стиля Вааг Маргарян (82 кг) и Нохчо Лабазанов (130 кг). Четверо из них вернулись на Родину с медалями: Начын и Вааг стали победителями европейского первенства, Ханум и Кристина выиграли серебряные награды.
Начын сразу после соревнований отправился на тренировочный сбор. Вааг, Ханум и Кристина вернулись в Красноярск и завтра будут принимать поздравления от исполняющего обязанности министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, почетного президента краевой Академии борьбы Дмитрия Миндиашвили, тренеров и друзей. После чествования ребята встретятся с журналистами.
Советский спорт: последние новости
Петерис Скудра: Вратарский фактор сыграл большую роль в успехе «Вашингтона» Омская дзюдоистка собирается на чемпионат России Никлас Бэкстрем - о чемпионском параде: Вашингтон долго ждал этого, будет классно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть585
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение