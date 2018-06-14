Триумфаторов первенства Европы поздравят в Академии борьбы 

Завтра, 15 июня, в 12:00 в конференц-зале краевой Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили (ул. Марковского, 88) состоится чествование победителей и призеров первенства Европы по спортивной борьбе.
Соревнования среди юниоров до 23 лет проходили в Стамбуле (Турция) с 4 по 10 июня. От Красноярского края в составе сборной команды России выступали пятеро спортсменов: борцы вольного стиля Начын Куулар (65 кг), Ханум Велиева (68 кг) и Кристина Шумова (76 кг) и борцы греко-римского стиля Вааг Маргарян (82 кг) и Нохчо Лабазанов (130 кг). Четверо из них вернулись на Родину с медалями: Начын и Вааг стали победителями европейского первенства, Ханум и Кристина выиграли серебряные награды.
Начын сразу после соревнований отправился на тренировочный сбор. Вааг, Ханум и Кристина вернулись в Красноярск и завтра будут принимать поздравления от исполняющего обязанности министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, почетного президента краевой Академии борьбы Дмитрия Миндиашвили, тренеров и друзей. После чествования ребята встретятся с журналистами.