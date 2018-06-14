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«По реке кругами ходила резиновая лодка»: специалисты МЧС на своей рыбалке спасли тонущего незнакомца
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«По реке кругами ходила резиновая лодка»: специалисты МЧС на своей рыбалке спасли тонущего незнакомца 

29.ru 14 июня 2018
Фото: 29.ru
Рыбачить замначальника Центра гражданской защиты Кирилл Кремлёв и инспектор Октябрьско-Ломоносовского отделения ГИМС Алексей Кузнецов отправились в свой выходной. Расположиться решили на реке у деревни Вайново в Приморском районе. Крики о помощи услышали еще с берега, пока готовили к спуску на воду «Казанку». Оказалось, что на реке из лодки выпали двое рыбаков, сообщает пресс-служба МЧС.
— Мы увидели, как по реке кругами ходит резиновая лодка с мотором вокруг тонущих рыбаков. Спасти удалось только одного из них, — рассказывает Кирилл Кремлёв. — К моменту нашего подхода второй участник рыбалки, 45-летний мужчина, скрылся под водой. Достать его было уже невозможно, хотя прошло не более 5 минут с момента их падения в воду. Ни на одном из них спасательных жилетов не было. Вскоре лодка перевернулась, и мотор на ней заглох.
По словам Кремлёва, мужчины, почувствовав критичность ситуации, успели скинуть сапоги и куртки, но одному из них это не помогло удержаться на плаву до прибытия помощи.
Спасённого 20-летнего рыбака сразу же доставили в деревню и обогрели в бане у знакомых жителей. Резиновую лодку также отбуксировали к берегу. К выяснению обстоятельств трагедии подключились сотрудники правоохранительных органов.
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