Ещё
Суд запретил производство бутилированной воды на Байкале для экспорта в Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд запретил производство бутилированной воды на Байкале для экспорта в Китай 

ТАСС 14 июня 2018
Фото: Усолье.Инфо
ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Суд запретил ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» производство бутилированной воды в городе Байкальск, поставляемой на экспорт в Китай, сообщила в четверг пресс-служба областного суда.
С исковым заявлением в суд обратилась Западно-Байкальская межрайонная прокуратура, выявившая нарушения на производстве в части контроля за качеством воды.
"Решением суда ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» запрещено осуществление деятельности по производству бутилированной питьевой воды до обеспечения осуществления производственного контроля за качеством воды водоисточника согласно требованиями СанПиН", — говорится в сообщении.
Согласно материалам суда, работающая на экспорт компания ведет розлив воды на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината по договору с БЦБК. Забор воды идет непосредственно из озера, при этом контроль за качеством забираемой воды в близи крупного промобъекта не ведется.
В пресс-службе отмечают, что решение о приостановке производства было вынесено Слюдянским районным судом, с его решение ответчик не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Иркутский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.
ТАСС: последние новости
Мать Овечкина: Александр победой в Кубке Стэнли прославил российский хоккей Мексиканский болельщик ЧМ-2018 стал миллионным пассажиром в аэропорту Минеральные Воды СМИ: в Иране впервые найдены окаменелые зубы мамонтов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть553
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение