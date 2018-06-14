Суд запретил производство бутилированной воды на Байкале для экспорта в Китай

С исковым заявлением в суд обратилась Западно-Байкальская межрайонная прокуратура , выявившая нарушения на производстве в части контроля за качеством воды.

"Решением суда ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» запрещено осуществление деятельности по производству бутилированной питьевой воды до обеспечения осуществления производственного контроля за качеством воды водоисточника согласно требованиями СанПиН", — говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, работающая на экспорт компания ведет розлив воды на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината по договору с БЦБК. Забор воды идет непосредственно из озера, при этом контроль за качеством забираемой воды в близи крупного промобъекта не ведется.

В пресс-службе отмечают, что решение о приостановке производства было вынесено Слюдянским районным судом, с его решение ответчик не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Иркутский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.