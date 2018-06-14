Омская дзюдоистка собирается на чемпионат России 

Наталья Казанцева выиграла два «золота» на всероссийском турнире в Красноярске.
В минувшие выходные, 9 и 10 июня, в красноярском Доме спорта имени Михаила Дворкина проходили соревнования по дзюдо, посвященные памяти директора завода цветных металлов и золота Владимира Гулидова. Эти старты носят статус всероссийских и являются отборочными на чемпионат страны.
В этом году на татами вышли 167 дзюдоистов из 24 регионов РФ: Тверской, Московской, Тульской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской, Читинской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтай, Дагестан, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из Монголии и Казахстана.
Мужчины выступали в 8-ми весовых категориях: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг и «абсолют». Столько же «весов» было у женщин: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг и абсолютная категория.
В составе команды Омской области отличилась Наталья Казанцева. Наша спортсменка стала сильнейшей в весовой категории «свыше 78 кг», а также выиграла «золото» в абсолютном зачете.