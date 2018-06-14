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«Удочку взял на удачу»: в Самарской области рыбак выловил щуку весом 3 кг
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«Удочку взял на удачу»: в Самарской области рыбак выловил щуку весом 3 кг 

63.ru 14 июня 2018
Фото: 63.ru
Для жителя Самарской области отдых на даче закончился крупным уловом. Мужчина поймал на свой крючок большую щуку. Вес добычи — 3 кг. Об этом Вячеслав Садыков рассказал 63.ru.
— Поехали с дочкой на Волжские протоки под Обшаровкой просто покататься на лодке. Но на всякий случай захватил с собой спиннинг, — рассказал счастливый рыбак. — Ловили на блесну-колебалку. Дочка перепугалась. Это ее первая рыбалка, и сразу такой серьезный улов.
Всего во время речной прогулки Владислав поймал 8 щук, 2 жереха и 4 окуней. Рекордный улов мужчина закоптил.
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