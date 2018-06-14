«Удочку взял на удачу»: в Самарской области рыбак выловил щуку весом 3 кг

Для жителя Самарской области отдых на даче закончился крупным уловом. Мужчина поймал на свой крючок большую щуку. Вес добычи — 3 кг. Об этом Вячеслав Садыков рассказал 63.ru.

— Поехали с дочкой на Волжские протоки под Обшаровкой просто покататься на лодке. Но на всякий случай захватил с собой спиннинг, — рассказал счастливый рыбак. — Ловили на блесну-колебалку. Дочка перепугалась. Это ее первая рыбалка, и сразу такой серьезный улов.

Всего во время речной прогулки Владислав поймал 8 щук, 2 жереха и 4 окуней. Рекордный улов мужчина закоптил.