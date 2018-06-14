В Нижневартовске более 300 нефтяников вышли на субботник

Нижневартовске работники компании «Самотлорнефтегаз» вышли на ежегодный субботник. Сотрудники занимались уборкой береговой линии озера Эмтор, которая занимает территорию в 2,6 километров. Эта традиция сохраняется уже 10 лет. В этот раз на мероприятие пришло около 300 человек.

Убирать берег от мусора пришли не только сотрудники компании, но и их дети, профильных студенты вузов и ветераны производства. Добровольцы разделились на группы и принялись отчищать береговую линию озера Эмтора. Каждой команде досталось по 500-600 метров замусоренной территории.

Нефтяникам понадобилось около трех часов для того, чтобы убрать весь хлам с берега озера. Всего получилось собрать более 50 тонн мусора.