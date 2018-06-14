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Видео: дороги Новосибирска ушли под воду
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Видео: дороги Новосибирска ушли под воду 

ngs.ru 14 июня 2018
Фото: ngs.ru
Сегодня, 14 июня, после прошедшего ливня дороги Новосибирска скрылись под водой.
Видео с затопленной улицей Пархоменко в редакцию НГС прислал очевидец. Он пояснил, что эти кадры сделал в районе Монумента Славы примерно в полдень.
Площадь Труда в этот раз затопило меньше, чем в выходные, когда проезжающие машины скрывались под водой практически наполовину.
Не обошла стихия и Бердск.
Синоптики сообщали, что дожди задержатся в Новосибирске до следующей ночи. Уже днём 15 июня осадки прекратятся, и установится комфортная тёплая погода без жары.
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