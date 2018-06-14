Видео: дороги Новосибирска ушли под воду

Сегодня, 14 июня, после прошедшего ливня дороги Новосибирска скрылись под водой.

Видео с затопленной улицей Пархоменко в редакцию НГС прислал очевидец. Он пояснил, что эти кадры сделал в районе Монумента Славы примерно в полдень.

Площадь Труда в этот раз затопило меньше, чем в выходные, когда проезжающие машины скрывались под водой практически наполовину.

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