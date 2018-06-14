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Меняющий цвет шлем вратаря «Тампы» Василевского признан лучшим в сезоне
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Меняющий цвет шлем вратаря «Тампы» Василевского признан лучшим в сезоне 

SPORT24.ru 14 июня 2018
Национальная хоккейная лига подвела итоги голосования болельщиков на призы Fan Choice Awards.
Шлем голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского был признан лучшим в сезоне. За него проголосовали более 27 000 фанатов. Шлем меняет цвет в зависимости от температуры. При низких температурах маска меняет цвет и на ней становятся видны герб России и эмблемы «Тампы».
Команда россиянина в текущем сезоне выиграла Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В полуфинале плей-офф «Молнии» проиграли «Вашингтон Кэпиталз».
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