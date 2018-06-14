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Агент Овечкина: «Теперь очередь за Олимпийскими играми»
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Агент Овечкина: «Теперь очередь за Олимпийскими играми» 

SPORT24.ru 14 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Дэвид Абрутин рассказал о желании своего клиента выиграть ОИ-2022. Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира, до попадания в «Тройной золотой клуб» не хватает золота Олимпиады.
«Он, равно как и его партнеры, всегда верил, что рано или поздно этот момент наступит. Он делал все необходимое, чтобы повысить свои шансы на завоевание чемпионства. Прошлое всегда оставалось в прошлом. Он всегда смотрел вперед и не оглядывался назад. Он всегда подстегивал себя, стремился развиваться и становиться лучше. Он не стеснялся открыто заявлять о желании побеждать.
Звания чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли у него есть. Теперь очередь за Олимпийскими играми. Будем надеяться, что в 2022 году в Пекине у него будет шанс покорить и эту вершину», — цитирует Абрутина официальный сайт НХЛ.
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