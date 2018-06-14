Озеро в Курганской области закрыли на карантин из-за болезни карпов

На озере, где водилась зараженная рыба, ввели карантин

В Мокроусовском районе обнаружен очаг гельминтозного заболевания — ботриоцефалез карповых рыб, сообщает пресс-служба Россельхознадзора . В рыбе, которую получили на одном из предприятий в Курганской области , нашли возбудителей заболевания ботриоцефалеза карповых рыб.

— На зараженном озере был установлен карантин, и с этого же момента стали проводиться мероприятия по оздоровлению озера. Хотя ботриоцефалез карповых рыб и не является опасным заболеванием для человека, но снижает качество рыбной продукции, — сообщили в ведомстве.

Управление Россельхознадзора по Курганской области напоминает, в случае обнаружения признаков заболевания необходимо проинформировать по телефонам: 8 (3522) 43-13-04; 8 (3522) 54-53-74.