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Озеро в Курганской области закрыли на карантин из-за болезни карпов
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Озеро в Курганской области закрыли на карантин из-за болезни карпов 

45.ru 14 июня 2018
Фото: 45.ru
На озере, где водилась зараженная рыба, ввели карантин
В Мокроусовском районе обнаружен очаг гельминтозного заболевания — ботриоцефалез карповых рыб, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. В рыбе, которую получили на одном из предприятий в Курганской области, нашли возбудителей заболевания ботриоцефалеза карповых рыб.
— На зараженном озере был установлен карантин, и с этого же момента стали проводиться мероприятия по оздоровлению озера. Хотя ботриоцефалез карповых рыб и не является опасным заболеванием для человека, но снижает качество рыбной продукции, — сообщили в ведомстве.
Управление Россельхознадзора по Курганской области напоминает, в случае обнаружения признаков заболевания необходимо проинформировать по телефонам: 8 (3522) 43-13-04; 8 (3522) 54-53-74.
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