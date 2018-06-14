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Дети из Копейска готовятся к штурму Эльбруса
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Дети из Копейска готовятся к штурму Эльбруса 

АиФ 14 июня 2018
Фото: АиФ
Юные альпинисты из копейского клуба «Альтаир» готовятся к решающему штурму высочайшей точки России — горы Эльбрус.
Сейчас они расположились на отметке 4800 метров и, таким образом, для покорения вершины им осталось пройти ещё около 800 метров.
К подножию Эльбруса копейчане под руководством тренера Галины Просвириной прибыли 9 июня, где разбили базовый лагерь. Отсюда дети совершили несколько восхождений: к перевалу Терскол (3620 метров), водопаду «Девичьи слёзы», на гору Чегет (3769 м) и к Долине нарзанов.
«За эти дни спортсмены прошли более 50 километров по приэльбрусью. И вот 13 июня «Альтаир» поднялся на Эльбрус. Конечно вершина — 5642 км над уровнем моря — самой высокой горы России еще не покорена, но 4 километра 800 метров взяты!» — рассказали участники экспедиции в группе «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».
Со дня на день будет предпринят решающий штурм. На вершине копейчане собираются установить флаг своего города.
Покорение Эльбруса — обязательный этап в любой альпинистской практике. Восхождение по некоторым направлениям считается не самым сложным, тем не менее, на нём ежегодно гибнет от 15 до 20 альпинистов, причём имеющих серьёзный горный опыт.
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