Дети из Копейска готовятся к штурму Эльбруса

Юные альпинисты из копейского клуба «Альтаир» готовятся к решающему штурму высочайшей точки России — горы Эльбрус.

Сейчас они расположились на отметке 4800 метров и, таким образом, для покорения вершины им осталось пройти ещё около 800 метров.

К подножию Эльбруса копейчане под руководством тренера Галины Просвириной прибыли 9 июня, где разбили базовый лагерь. Отсюда дети совершили несколько восхождений: к перевалу Терскол (3620 метров), водопаду «Девичьи слёзы», на гору Чегет (3769 м) и к Долине нарзанов.

«За эти дни спортсмены прошли более 50 километров по приэльбрусью. И вот 13 июня «Альтаир» поднялся на Эльбрус. Конечно вершина — 5642 км над уровнем моря — самой высокой горы России еще не покорена, но 4 километра 800 метров взяты!» — рассказали участники экспедиции в группе «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».

Со дня на день будет предпринят решающий штурм. На вершине копейчане собираются установить флаг своего города.

Покорение Эльбруса — обязательный этап в любой альпинистской практике. Восхождение по некоторым направлениям считается не самым сложным, тем не менее, на нём ежегодно гибнет от 15 до 20 альпинистов, причём имеющих серьёзный горный опыт.