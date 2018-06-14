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Чем пахнет в Новокузнецке?
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Чем пахнет в Новокузнецке? 

АиФ Кузбасс 14 июня 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Жители Новоильинского района уверены, что неприятный запах идёт с птицеферм.
7 июня во время эфира передачи «Утро с мэром» главе города Сергею Кузнецову житель Новоильинского района пожаловался на неприятный запах от местной птицефабрики. Мужчина сказал, что с супругой не так давно переехал в Новокузнецк из Междуреченска, но расстроен тем, что из-за ужасного запаха невозможно спокойно пройти по улице. Другие горожане тоже обращают на это внимание и сообщают об этом мэру в социальных сетях. Градоначальник пообещал с проблемой разобраться. В тот же день Сергей Кузнецов обратился в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. «Руководство птицефабрики почему-то решило, что они делают нам огромную пользу и „одолжение“, поливая куриным помётом прилегающие земли Новоильинского района. Так не пойдёт!» — заявил глава Новокузнецка.
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