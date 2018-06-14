Орлов — после чемпионского парада: какой невероятный год, никогда не забуду

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов после чемпионского парада поблагодарил болельщиков «столичной» команды за поддержку. Напомним, на пути к трофею подопечные канадского специалиста Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«Спасибо болельщикам «Вашингтона» и всем, кто верит в нас. Какой невероятный год. Никогда не забуду» — написал Орлов в своём «инстаграме.

Фото также можно посмотреть в „инстаграме“ российского защитника.

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