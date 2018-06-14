В областном центре активисты очистили берега водоемов

Активисты Заводского района привели в порядок берега реки Искитимки и озера Солдатского.

По сообщению пресс-службы городской администрации, работы прошли в рамках акции «Чистая река — чистые берега». Общественники, среди которых были представители территориального управления района и организации «Гарант+», вывезли 10 кубометров бытового и строительного мусора. Активисты работали на берегу Искитимки в районе переулка Мичурина.

Помимо Искитимки, экологически десант поработал на берегу Солдатского озера. Также есть планы в ближайшем будущем провести уборку на берегах Томи.