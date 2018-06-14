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В областном центре активисты очистили берега водоемов
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В областном центре активисты очистили берега водоемов 

АиФ Кузбасс 14 июня 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Активисты Заводского района привели в порядок берега реки Искитимки и озера Солдатского.
По сообщению пресс-службы городской администрации, работы прошли в рамках акции «Чистая река — чистые берега». Общественники, среди которых были представители территориального управления района и организации «Гарант+», вывезли 10 кубометров бытового и строительного мусора. Активисты работали на берегу Искитимки в районе переулка Мичурина.
Помимо Искитимки, экологически десант поработал на берегу Солдатского озера. Также есть планы в ближайшем будущем провести уборку на берегах Томи.
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