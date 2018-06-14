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В Приморье рыбаки увеличили вылов камбалы и трески
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В Приморье рыбаки увеличили вылов камбалы и трески 

Primpress 14 июня 2018
Фото: Primpress
С начала году приморские рыбаки добыли более 5 тысяч тонн камбалы и почти 8,5 тысяч тонн трески, увеличив тем самым вылов по сравнению с уровнем прошлого года на 783 тонны и 2,4 тысяч тонн, соответственно.
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