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Почему моряки кричат «полундра» когда идут в атаку
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Почему моряки кричат «полундра» когда идут в атаку 

Русская семерка 14 июня 2018
Фото: Русская семерка
Междометие «полундра!», как и многие морские термины, пришло к нам из голландского языка. Произошло это во времена Петра I, который очень ревностно относился к развитию российского флота и стремился многому учиться у заграничных умельцев. «Полундра!»
В XVII—XVIII веках Голландия была одной из самых развитых в этом отношении держав. Голландские моряки многому научили россиян и заодно поделились некоторыми своими профессиональными терминами. Так, слово «полундра» — это немного переиначенное на русский манер голландское «vаnоndеrеn», что означает «снизу».
Этим окриком на судах предупреждали о тяжелом грузе, который мог сорваться с канатов во время транспортировки и убить людей, находившихся в этот момент на палубе. Со временем морская «полундра!» стала предупреждением о любой опасности, угрожавшей членам экипажа. С этим возгласом на военных кораблях также шли на абордаж вражеской эскадрильи.
Другие значения
Русский народ на выдумку хитер. Естественно, что и такое колоритное словечко, как «полундра», со временем обросло множеством метафорических значений. В словарях русского языка Ожегова и других лингвистов их можно насчитать не менее пяти. Так, на флоте «полундрой» называют любой переполох, связанный с опасностью, авральными работами или проверками вышестоящего начальства.
Так же зовут и саму службу на флоте, и матросов. «Полундрой» моряки в шутку именуют и портовых проституток, зараженных венерическими болезнями. Произнеся это многозначительное словечко, они предупреждают друг друга об опасности, которая может грозить не только на воде, но и на суше.
Синонимов у него множество: ура, атас, шухер, аврал. С воровского сленга фраза «огрести полундру» переводится как «воровать». Используется это слово и у пожарников, но только в его прямом значении, как предупреждение о грозящей сверху опасности. А вообще моряки считают, что «Полундра!» в море гораздо лучше, чем на земле «Ура!»
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