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Когда и в каких районах Красноярска отключат холодную воду?
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Когда и в каких районах Красноярска отключат холодную воду? 

АиФ Красноярск 17 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В этом году водозаборы будут останавливаться на профилактику не на сутки, а на двое. Это позволит выполнить больший объем ремонтных работ. Так, с 15 по 17 июня без воды останутся сразу два района — Ленинский и Кировский (за исключением поселков Первомайский и Водники). Водозабор «Нижне-Атамановский» остановят на испытания в 23:00 15 июня. Вернуть холодную воду обещают до 23:00 часов 17 июня (воскресенье).
Одну из самых крупных больниц Красноярска — № 20 — переведут на водоснабжение от водозабора Верхнеатамановский. В другие социальные учреждения этих районов холодную воду будут подвозить. Жителям рекомендуют набрать необходимый запас питьевой воды, а уезжая на выходные из города, проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей.
Следующими без холодной воды останутся Свердловский и Кировский районы — с 29 июня по 1 июля. С 13 по 15 июля воды не будет в Центральном, Железнодорожном (до КЖД по ул. Калинина) районах. Последнее отключение будет с 3 по 5 августа в Октябрьском и Железнодорожном районах.
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