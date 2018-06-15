Когда и в каких районах Красноярска отключат холодную воду?

В этом году водозаборы будут останавливаться на профилактику не на сутки, а на двое. Это позволит выполнить больший объем ремонтных работ. Так, с 15 по 17 июня без воды останутся сразу два района — Ленинский и Кировский (за исключением поселков Первомайский и Водники). Водозабор «Нижне-Атамановский» остановят на испытания в 23:00 15 июня. Вернуть холодную воду обещают до 23:00 часов 17 июня (воскресенье).

Одну из самых крупных больниц Красноярска — № 20 — переведут на водоснабжение от водозабора Верхнеатамановский. В другие социальные учреждения этих районов холодную воду будут подвозить. Жителям рекомендуют набрать необходимый запас питьевой воды, а уезжая на выходные из города, проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей.

Следующими без холодной воды останутся Свердловский и Кировский районы — с 29 июня по 1 июля. С 13 по 15 июля воды не будет в Центральном, Железнодорожном (до КЖД по ул. Калинина) районах. Последнее отключение будет с 3 по 5 августа в Октябрьском и Железнодорожном районах.