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Тела утонувших в Забайкалье девочки и ее родителей опознаны. СК проводит проверку
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Тела утонувших в Забайкалье девочки и ее родителей опознаны. СК проводит проверку 

РИА «ФедералПресс» 14 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла в минувшее воскресенье на реке Шилка в городе Сретенск Забайкальского края. Во время переправы через акваторию лодка, принадлежавшая 67-летнему мужчине, в которой находилась семья, перевернулась. В результате происшествия погиб глава семьи, его жена и их десятилетняя дочь. Пенсионеру удалось выжить, и он самостоятельно выбрался на берег.
Уже на следующий день на поиски погибших из краевой столицы были направлены одиннадцать спасателей специализированной пожарно-спасательной части Читы. На место происшествия также поехал психолог. По предварительной информации лодка, в которой находилась семья, не была предназначена для перевозки большого числа пассажиров. Накануне в 140 километрах от места трагедии удалось найти тело женщины, а чуть позже — тело мужчины. Как сообщает Заб.ру, тело ребенка обнаружено в четверг, 14 июня, на берегу реки.
На данный момент, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, по факту случившейся трагедии проводится доследственная проверка.
Фото: pixabay.com.
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