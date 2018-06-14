Тела утонувших в Забайкалье девочки и ее родителей опознаны. СК проводит проверку

Трагедия произошла в минувшее воскресенье на реке Шилка в городе Сретенск Забайкальского края . Во время переправы через акваторию лодка, принадлежавшая 67-летнему мужчине, в которой находилась семья, перевернулась. В результате происшествия погиб глава семьи, его жена и их десятилетняя дочь. Пенсионеру удалось выжить, и он самостоятельно выбрался на берег. Уже на следующий день на поиски погибших из краевой столицы были направлены одиннадцать спасателей специализированной пожарно-спасательной части Читы . На место происшествия также поехал психолог. По предварительной информации лодка, в которой находилась семья, не была предназначена для перевозки большого числа пассажиров. Накануне в 140 километрах от места трагедии удалось найти тело женщины, а чуть позже — тело мужчины. Как сообщает Заб.ру, тело ребенка обнаружено в четверг, 14 июня, на берегу реки. На данный момент, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, по факту случившейся трагедии проводится доследственная проверка. Фото: pixabay.com.