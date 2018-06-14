Пес едва не утопил хозяйку и прославился в Сети

В Сети набирает популярность история про золотистого ретривера, который едва не утопил свою хозяйку. И несмотря на то, что пес сделал это не нарочно, его поступок набрал около полумиллиона лайков, сообщил портал Buzzfeed.

История произошла в американском штате Аризона. Две девушки Холли и Ариана решили прогуляться со своим псом Сэмом и отправились в национальный парк Сагуаро, расположенный на юге штата. Там компания решила искупаться в озере.

Несмотря на то, что собака ранее уже несколько раз плавала в озере, его все равно одели в спасательный жилет. И когда Ариана плавала в озере, отец девушек кидал Сэму мячик. В какой-то момент игрушка оказалась в воде — и собака стремительно помчалась за ней.

«Мой папа бросил в воду теннисный мячик Сэма, и он отправился за ним. Он не заметил мою сестру, Ариану, и решил переплыть через нее», — рассказала Холли.

В результате пес начал забираться на плечи хозяйки и едва не утопил девушку, однако все закончилось благополучно. Ситуацию спас отец девушек, который вытащил всех «потерпевших» на берег.

Приключение ретривера полюбилось пользователям Сети — история стала популярной за считанные часы, а сама запись набрала почти полмиллиона лайков и репостов.

Ранее фотография хаски приятно удивила пользователей соцсетей. На снимке ее мордочка выглядит как в «перезагрузке».