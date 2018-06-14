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Овечкин сбрил бороду
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Овечкин сбрил бороду 

SPORT24.ru 14 июня 2018
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на прошлой неделе завоевавший с командой Кубок Стэнли, принял решение побриться.
На странице столичного клуба в сети Instagram опубликована фотография действующего обладателя «Конн Смайт Трофи» без бороды.
«Кто-то побрился!» — говорится в сообщении пресс-службы «Вашингтона».
32-летний Овечкин провел в завершившемся розыгрыше плей-офф НХЛ 24 матча и набрал 27 (15+12) очков при показателе полезности «+8», чем помог «Вашингтону» завоевать первый Кубок Стэнли в истории.
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