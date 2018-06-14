Овечкин сбрил бороду

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин , на прошлой неделе завоевавший с командой Кубок Стэнли, принял решение побриться.

На странице столичного клуба в сети Instagram опубликована фотография действующего обладателя «Конн Смайт Трофи» без бороды.

«Кто-то побрился!» — говорится в сообщении пресс-службы «Вашингтона».

32-летний Овечкин провел в завершившемся розыгрыше плей-офф НХЛ 24 матча и набрал 27 (15+12) очков при показателе полезности «+8», чем помог «Вашингтону» завоевать первый Кубок Стэнли в истории.