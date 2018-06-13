В Тверской области изготовили самый большой в России мармелад

10 июня в Тверской области изготовили самый большой в стране мармелад весом 281 кг. Достижение кондитеров официально зарегистрировано и будет занесено в Книгу рекордов России

Рекорд установлен в День города Лихославля и День Лихославльского района.

Самый большой мармелад стал новым рекордом после самого большого в России фондю в 122 кг 750 г, которое приготовили 12 мая в Конаково на гастрономическом фестивале. На развитие событийного и других видов туризма, создание объектов туристического притяжения на территории Верхневолжья направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным Правительством в прошлом году.

"Наши основные сегменты — активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области", — считает губернатор Игорь Руденя

Знаковый региональный проект — кластер «Волжское море», направлен на развитие внутреннего водного туризма в Тверской области.

Проект занял первое место на экспертизе в Ростуризме для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы.

"Волжское море" включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта — с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей — средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей — областного, более 7,2 млрд рублей — внебюджетных источников.