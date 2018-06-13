5 шагов к успеху

Шаг №1 Цель должна быть конкретной, правильно сформулированной. Например, хочу похудеть, это абстрактно. Необходимо указать, что вы для этого готовы предпринять. Например, запишусь в спортзал.

Шаг №2 И, что значит «похудеть»? Нужна мера успеха — сбросить 5 кг, или иметь плоский живот.

Шаг №3 Мечтать, конечно, невредно, но цель должна быть выполнимой — вы не похудеете если продолжите вести прежний образ жизни. Сложно скинуть 20 кг.

Шаг №4 Расставьте приоритеты. Как вы будете добиваться своего? Можно ходить в спортзал, бегать в парке или сесть на диету — согласитесь, это не одно и то же. И если занятие вам не нравится, то есть большой риск не добиться своей цели.

Шаг №5 Ставим реальные сроки. Цель должна иметь четко очерченные временные рамки. Например, 5 кг за два месяца. Если этого не сделать, то результата невозможно добиться.