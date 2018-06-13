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5 шагов к успеху
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5 шагов к успеху 

WomanHit.ru 13 июня 2018
Фото: WomanHit.ru
Шаг №1  Цель должна быть конкретной, правильно сформулированной. Например, хочу похудеть, это абстрактно. Необходимо указать, что вы для этого готовы предпринять. Например, запишусь в спортзал.
Шаг №2  И, что значит «похудеть»? Нужна мера успеха — сбросить 5 кг, или иметь плоский живот.
Шаг №3  Мечтать, конечно, невредно, но цель должна быть выполнимой — вы не похудеете если продолжите вести прежний образ жизни. Сложно скинуть 20 кг.
Шаг №4  Расставьте приоритеты. Как вы будете добиваться своего? Можно ходить в спортзал, бегать в парке или сесть на диету — согласитесь, это не одно и то же. И если занятие вам не нравится, то есть большой риск не добиться своей цели.
Шаг №5  Ставим реальные сроки. Цель должна иметь четко очерченные временные рамки. Например, 5 кг за два месяца. Если этого не сделать, то результата невозможно добиться.
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