Стрельба на похоронах в Мексике: скончались два человека

Мексике в результате стрельбы на похоронах погибли два человека. Трагедия произошла в мексиканском штате Халиско . Родные и друзья прибыли на церемонию прощания с человеком, который погиб 10 июня в ходе вооруженного столкновения в Гвадалахаре. Во время мероприятия местные бандиты устроили расправу над людьми.

«По предварительным данным, нападение произошло в городе Гвадалахара, когда подъехавшие к месту прощания с покойным преступники открыли огонь из автоматического оружия», — цитируют сообщение генеральной прокуратуры штата РИА «Новости»

Известно, что ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Двое из них скончались во время оказания первой помощи.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в США , в Северном Голливуде, произошла стрельба. На место ЧП оперативно прибыли представители спасательных служб Лос-Анджелеса . В результате случившегося ранения получили семь человек. Среди них пять женщин и двое мужчин.