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Стрельба на похоронах в Мексике: скончались два человека
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Стрельба на похоронах в Мексике: скончались два человека 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Мексике в результате стрельбы на похоронах погибли два человека. Трагедия произошла в мексиканском штате Халиско. Родные и друзья прибыли на церемонию прощания с человеком, который погиб 10 июня в ходе вооруженного столкновения в Гвадалахаре. Во время мероприятия местные бандиты устроили расправу над людьми.
«По предварительным данным, нападение произошло в городе Гвадалахара, когда подъехавшие к месту прощания с покойным преступники открыли огонь из автоматического оружия», — цитируют сообщение генеральной прокуратуры штата РИА «Новости».
Известно, что ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Двое из них скончались во время оказания первой помощи.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в США, в Северном Голливуде, произошла стрельба. На место ЧП оперативно прибыли представители спасательных служб Лос-Анджелеса. В результате случившегося ранения получили семь человек. Среди них пять женщин и двое мужчин.
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