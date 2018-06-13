Ещё
Гифка года: победили Кузнецов и Коннолли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гифка года: победили Кузнецов и Коннолли 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
НХЛ подвела итоги зрительского голосования «Fan Choice Awards» в номинации «Лучшая гифка года», ее победителем стали нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Бретт Коннолли.
Лучшей гифкой сезона стала та, которая запечатлила момент во время одного из матчей регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». Коннолли возвращается со сменой и Кузнецов протягивает ему кулак, чтобы тот мог стукнуть об него своим кулаком. Коннолли дважды игнорирует инициативу россиянина, и тому приходиться стучать одним своим кулаком об другой.
Кстати, позже партнеры обыграли этот эпизод в подтрибунном помещении: теперь уже Конноли протягивает Кузнецову кулак, однако россиянин отворачивается и уходит.
Напомним, «Кэпиталз» по итогам сезона стали обладателями Кубка Стэнли.
So many great GIFs to choose from, but in the end the choice was clear. In a landslide, you voted for @bconnolly8 and @Kuzya92 to win the #NHLFanChoice GIF of the Year! 🏆 pic.twitter.com/HvhaVd0FWW
— NHL (@NHL) 13 июня 2018 г.
They still haven't quite figured out that fist bump yet though… 😂😂😂 pic.twitter.com/zp73DjoJEH
— NHL (@NHL) 13 июня 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мама Овечкина: "Я очень горда, что Саша в Америке прославляет Россию" "Вашингтон" выкупил разворот в газете, чтобы поздравить "Вегас" Овечкин сбрил бороду. Фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть592
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Первый арест по «российскому делу» в США8
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение