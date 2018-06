Гифка года: победили Кузнецов и Коннолли

Бретт Коннолли. НХЛ подвела итоги зрительского голосования «Fan Choice Awards» в номинации «Лучшая гифка года», ее победителем стали нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов

Лучшей гифкой сезона стала та, которая запечатлила момент во время одного из матчей регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». Коннолли возвращается со сменой и Кузнецов протягивает ему кулак, чтобы тот мог стукнуть об него своим кулаком. Коннолли дважды игнорирует инициативу россиянина, и тому приходиться стучать одним своим кулаком об другой.

Кстати, позже партнеры обыграли этот эпизод в подтрибунном помещении: теперь уже Конноли протягивает Кузнецову кулак, однако россиянин отворачивается и уходит.

Напомним, «Кэпиталз» по итогам сезона стали обладателями Кубка Стэнли.

So many great GIFs to choose from, but in the end the choice was clear. In a landslide, you voted for @bconnolly8 and @Kuzya92 to win the #NHLFanChoice GIF of the Year! 🏆 pic.twitter.com/HvhaVd0FWW

— NHL (@NHL) 13 июня 2018 г.

They still haven't quite figured out that fist bump yet though… 😂😂😂 pic.twitter.com/zp73DjoJEH

— NHL (@NHL) 13 июня 2018 г.