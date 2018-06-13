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Мэр Новокузнецка принес на встречу с бизнесменами мешок с куриным пометом
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Мэр Новокузнецка принес на встречу с бизнесменами мешок с куриным пометом 

Деловая газета «Взгляд» 13 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мэр города Новокузнецк Кемеровской области Сергей Кузнецов, которому местные жители пожаловались на зловоние от птицефабрик, принес мешок с куриным пометом на совещание городской администрации с участием руководства птицепрома.
Как передает издание «Блокнот», присутствующие на мероприятии руководители птицефабрик «Кузбасский бройлер» и «Кузбасская птицефабрика» нюхали помет, чтобы на личном опыте почувствовали страдания населения.
Отмечается, что еще в 2017 году суд обязал предприятие «Кузбасский бройлер» прекратить сливать помет на поля и начать современную переработку отходов, но менеджмент птицефабрики не предпринял мер.
«Делать вид, что ничего не происходит или все само собой рассосется, я больше никому не предлагаю. Много раз мы поднимали тему, обращались, писали, бумага терпит все. А ну-ка давайте заносите мешок. Мы специально выехали, собрали вот это все, и сейчас вы сами это понюхаете», — заявил Кузнецов, обращаясь к руководству местных птицефабрик
После этого глава города приказал открыть мешок, закрыть окна и выключить кондиционер. Но через несколько минут Кузнецов позволил убрать мешок с пометом, аргументируя это тем, что в помещении кроме прочих находятся женщины.
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