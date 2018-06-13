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В школе 719 подвели итоги акции «Добрые крышечки»
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В школе 719 подвели итоги акции «Добрые крышечки» 

Управа района Старое Крюково 13 июня 2018
Фото: Управа района Старое Крюково
Социально-экологическая акция по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки» стартовала в школе 719 района Старое Крюково в октябре прошлого года и с тех пор акция активно набирала обороты в течение всего учебного года.
Этот процесс благотворительности превратился за год из чего-то необычного, диковинного в нормальную социальную активность учащихся и целых семей, многих педагогов и классных руководителей нашей школы. Сбор крышечек — занятие увлекательное. Азарт коллекционера просыпается вне зависимости от возраста и статуса. Во многих классах велся учет сданных крышечек индивидуально, чтобы выявить самых активных ребят.
С момента официального начала акции уже к концу декабря волонтеры отряда «Открытые сердца» собрали первую партию крышечек в количестве 32 килограмма. (Для сведения: в одном килограмме крышечек содержится примерно 500 штук).
И вот, накануне Дня защиты детей, волонтерами школы отсортирована и передана Ресурсному центру НКО Комитета общественных связей города Москвы очередная большая партия крышечек — 41 кг.
Источник и фото: http://schzg719.mskobr.ru/novosti/itogi_social_no-e_kologicheskoj_akcii_dobrye_kryshechki/
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