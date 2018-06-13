Медведь пробежал галопом по сахалинскому пляжу (ВИДЕО)

Взрослый бурый медведь совершил пробежку по берегу моря недалеко от сахалинского села Взморье. Свидетелями этого зрелища стали проезжавшие мимо местные жители. Они засняли хищника на камеру телефона и отправили видео в редакцию

ИА SakhalinMedia

По словам очевидцев, медведь «занимался спортом» в обеденное время примерно в 3-5 км от самого села. Тревогу вызывает то, что в этом месте на пляже могли отдыхать люди. К счастью, берег оказался пустым.

Медведь вполне мог добежать до того места, где находились люди. Но, со слов свидетеля, «дальше он испугался и свернул».

"Нам с другом не было страшно, ведь мы находились в автомобиле. Если честно, мы, наоборот, были рады и удивлены, потому что впервые увидели так близко взрослого медведя. К тому же он бежал галопом, как лошадь", — добавил очевидец.

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Еще одна встреча с медведем, которая была снята на видео

и могла закончиться трагедией, попала в хронику происшествий на минувшей неделе. Тогда опасное животное вышло из леса и погналось за двумя сахалинскими строителями. К счастью, медведя отпугнули громким автомобильным звуковым сигналом.

На Курилах медведь вышел прямо к месту пикника, бесстрашные участники которого стали подкармливать косолапого, не вставая со своих мест. Затем животное прогнали прочь громкими криками.

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А на Камчатке встреча с медведем закончилась трагически для рыбака и бывшего танцора. Мужчина заметил хищника, когда забрался на сопку, чтобы позвонить приятелю. Сначала рыбак кидал в медведя камни, пытаясь его отпугнуть. А затем мужчина бросился бежать и прыгнул в реку с сильным течением. Тело утонувшего рыбака нашли на следующий день, сообщали

"Вести.ru"

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Минприроды ранее отмечало, что «участились случаи захода бурых медведей в населенные пункты и нападения на человека, причем с летальными исходами». В ведомстве ссылались на информацию властей субъектов РФ : «Шесть человек погибло и 22 человека ранено в результате нападений бурых медведей».

На этом фоне Генпрокуратура написала в правительство письмо с предложением включить бурого и гималайского медведей в Красную книгу РФ. По мнению ведомства, это поможет защитить животных от «незаконного истребления» ради продажи «их частей и дериватов». Но в Минприроды пришли к выводу, что такая мера избыточна, поскольку

приведет к «социальной напряженности»