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Медведь пробежал галопом по сахалинскому пляжу (ВИДЕО)
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Медведь пробежал галопом по сахалинскому пляжу (ВИДЕО) 

Newsru.com 13 июня 2018
Фото: Newsru.com
Взрослый бурый медведь совершил пробежку по берегу моря недалеко от сахалинского села Взморье. Свидетелями этого зрелища стали проезжавшие мимо местные жители. Они засняли хищника на камеру телефона и отправили видео в редакцию
ИА SakhalinMedia
По словам очевидцев, медведь «занимался спортом» в обеденное время примерно в 3-5 км от самого села. Тревогу вызывает то, что в этом месте на пляже могли отдыхать люди. К счастью, берег оказался пустым.
Медведь вполне мог добежать до того места, где находились люди. Но, со слов свидетеля, «дальше он испугался и свернул».
"Нам с другом не было страшно, ведь мы находились в автомобиле. Если честно, мы, наоборот, были рады и удивлены, потому что впервые увидели так близко взрослого медведя. К тому же он бежал галопом, как лошадь", — добавил очевидец.
(18+)
Еще одна встреча с медведем, которая была снята на  видео
и могла закончиться трагедией, попала в хронику происшествий на минувшей неделе. Тогда опасное животное вышло из леса и погналось за двумя сахалинскими строителями. К счастью, медведя отпугнули громким автомобильным звуковым сигналом.
На Курилах медведь вышел прямо к месту пикника, бесстрашные участники которого стали подкармливать косолапого, не вставая со своих мест. Затем животное прогнали прочь громкими криками.
(18+)
А на Камчатке встреча с медведем закончилась трагически для рыбака и бывшего танцора. Мужчина заметил хищника, когда забрался на сопку, чтобы позвонить приятелю. Сначала рыбак кидал в медведя камни, пытаясь его отпугнуть. А затем мужчина бросился бежать и прыгнул в реку с сильным течением. Тело утонувшего рыбака нашли на следующий день, сообщали
"Вести.ru"
(18+)
Минприроды ранее отмечало, что «участились случаи захода бурых медведей в населенные пункты и нападения на человека, причем с летальными исходами». В ведомстве ссылались на информацию властей субъектов РФ: «Шесть человек погибло и 22 человека ранено в результате нападений бурых медведей».
На этом фоне Генпрокуратура написала в правительство письмо с предложением включить бурого и гималайского медведей в Красную книгу РФ. По мнению ведомства, это поможет защитить животных от «незаконного истребления» ради продажи «их частей и дериватов». Но в Минприроды пришли к выводу, что такая мера избыточна, поскольку
приведет к «социальной напряженности»
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